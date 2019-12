Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Staba (Na) – Allontanare scomodi spettri e tornare a fare punti. Laha fissato ben chiaro l’obiettivo e si appresta a vivere una notte non semplice nella tana del. I campani in trasferta hanno vinto solo a Trapani in questa stagione e sono reduci da ben due ko consecutivi con l’Entella (a Chiavari) e il Frosinone (al Menti). Negli ultimi giorni le avvisaglie di un clima teso sono state spazzate via dal comunicato del presidente Langella, che ha ammorbidito quanto accaduto nel prepartita con il Frosinone, caratterizzato da un diverbio con il tecnico Caserta. Sia l’allenatore che il diesse Ciro Polito sono rimasti saldamente in sella con la piena fiducia della società, che ora si aspetta un risveglio prepotente. Al, tra i padroni di casa, oltre agli infortunati Giaccherini e ...

anteprima24 : ** Juve Stabia, stasera l'anticipo al Bentegodi: contro il Chievo serve un'impresa ** - news24_napoli : Oggi in TV, l’anticipo di serie B: stasera Chievo-Juve Stabia #Napoli - 76Patrizio : Serie B, Chievo-Juve Stabia: quote, pronostico e probabili formazioni (13/12/2019) -