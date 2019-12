Incidente sulla Pontina | frana altezza di Pomezia sud-Selva dei Pini

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Grande spavento, la strada statale che collega Roma con Terracina. L’è avvenuto durante il pomeriggio di oggi, venerdì 13 Dicembre 2019. Probabilmente a causa del forte vento e della pioggia, alcune zolle di terreno a ridosso della SS 148, all’disud-dei, in direzione Latina, hannoto finendocarreggiata. Molti i disagi provocati alla disabilità da questo episodio. Inoltre, un grosso ramo di un albero che si trovava nel puntoto si è spezzato, colpendo in pieno un’auto che transitavastrada. L’albero ha mandato in frantumi il parabrezza. L’automobilista a bordo della vettura si è immediatamente fermato chiamando i soccorsi, i quali sono prontamente intervenuti sul posto per prestare tutte le cure necessarie.Sul luogo dell’sono arrivati anche gli agenti ...

TgrVeneto : Notte di incidenti sulla #Transpolesana. Causa #neve e #ghiaccio. Una #vittima a #Legnago. Sul posto @vvfveneto ,… - emergenzavvf : Incidente stanotte sulla #A4 tra un furgone impegnato nei lavori di manutenzione stradale e un’autocisterna carica… - panorama_it : Polemiche ancora sulla Legittima Difesa. #Giordano, durante 'Diritto e Rovescio' ha detto che quando un criminale e… -