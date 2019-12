Chi è Rita Rusic | concorrente del “Grande Fratello Vip 4”

Jordyn Woods : per la macChina della verità non è andata a letto con Tristan : Jordyn Woods, ex migliore amica di Kylie Jenner, aveva giurato e spergiurato che con Tristan Thompson, compagno di Khloe Kardashian, sorellastra di Kylie, e madre della piccola True, c’era stato solo un innocente bacio sulle labbra. Effettivamente la ragazza, secondo la prova della macchina della verità durante la trasmissione di Jada Pinkett Smith “Red Table Talk”, avrebbe detto la verità. Alla domanda dell’esperto ...

Mestre - giovane cuoca picChiata e ferita al volto : arrestati due senza fissa dimora : Al termine di una serrata indagine, nel pomeriggio di ieri i carabinieri hanno individuato ed arrestato in pieno centro a Mestre i due responsabili di una tentata rapina ai danni di una ragazza di 19 anni avvenuta per strada poche settimane fa. Le persone fermate sono Luca Donadini, un 40enne di origini padovane, e Jose Luis Miranda Matos, un immigrato cubano di 47 anni. Dopo gli accertamenti di rito, dai quali è emerso che entrambi i soggetti ...

Mes - Franco BeChis e la verità sul fondo salva-Stati : "C'è un buco di bilancio che l'Italia dovrà rimpinguare" : Tutti pronti a difendere il Mes, ma nessuno intenzionato a raccontare la verità. Allora ci pensa Franco Bechis, che sul Tempo parla di un "buco di bilancio del cosiddetto fondo Salva- Stati". Lo stesso per cui Giuseppe Conte, proprio in queste ore, sta facendo carte false per la sua approvazione. Pe

Grande Fratello Vip - Chi è Rita Rusic : lavoro e vita privata della concorrente : Tutto quello che c'è da sapere sull'attrice e produttrice protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini

Il Segreto Chiude? La verità dietro l’ultima stagione : Voci e rumors hanno sorpreso molti appassionati della soap opera de “Il Segreto”. Pare che la telenovela spagnola stia attraversando un momento particolare; a confondere maggiormente sono le stesse sorti che non sembrano così tanto chiare al pubblico e ai personaggi de “Il Segreto”. In Spagna è da tempo che la notizia di un probabile e profondo cambiamento della soap opera ha dato delle timide conferme. Ha dare maggiore ...

Si celebra la diChiarazione univerale dei diritti umani - in un mondo disumano e senza verità per Giulio Regeni : Il 10 dicembre è #HumanRights. Ovvero il giorno in cui è stata adottata la dichiarazione universale dei diritti umani. Era il 10 Dicembre 1948, e venne adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tra i Paesi che la votarono vi fu anche l'Egitto. Una dichiarazione bella, importante nei suoi massimi principi, ideali rimasti tali, in Paesi come l'Egitto e non solo. Dove i diritti umani non sono di casa e dove il caso di Giulio ...

Piero Chiambretti - l'incoronazione del big di Mediaset : "Perché il suo programma merita attenzione" : In queste settimane è tornato in tv Piero Chiambretti con CR4, La Repubblica delle Donne. Nella prima puntata abbiamo visto una lunga e tenera intervista alle gemelle Kessler, non più giovanissime ma pur sempre dotate di grande stile. Poi c'era Iva Zanicchi, Antonella Elia, Lory Del Santo e altre pr

Candidature Golden Globe 2020 : Chi se l’è meritata e Chi proprio per niente : Gli Emmy Awards dominano i riconoscimenti del panorama seriale, gli Oscar sono i più agognati premi cinematografici; i Golden Globe, ovvero gli award selezionati dalla critica internazionale, sono considerati i più prestigiosi. Ieri sono state annunciate le Candidature per l’edizione che sarà celebrata il 5 gennaio 2020 al Beverly Hilton Hotel in Los Angeles, presentata dal sarcastico Ricky Gervais. Scorrendo la lista, si nota che rispetto allo ...

Nilufar Addati mette fine al pettegolezzo| La verità su Giordano MazzocChi : Nilufar Addati mette fine al pettegolezzo sul suo presunto ritorno di fiamma e racconta la verità su di lei e Giordano Mazzocchi, cosa avrà da dire? L’influencer Nilufar Addati dopo la fine della sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi ha deciso di dedicarsi completamente al suo lavoro. La ex tronista infatti, da quando è uscita […] L'articolo Nilufar Addati mette fine al pettegolezzo| La verità su Giordano Mazzocchi proviene ...

Inaugurato il nuovo Day Hospital di NeuropsiChiatria Infantile dell’ospedale Regina Margherita di Torino : E’ stato Inaugurato il nuovo Day Hospital di Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino (diretto dal professor Benedetto Vitiello). Avrà una funzione essenzialmente diagnostica, allo scopo di ridurre l’ospedalizzazione in casi affetti da patologie neurologiche e neuromuscolari. E’ differenziato in due sezioni: l’area neurologica e l’area psichiatrica. I locali (studio per ...

Terremoto Firenze - treni cancellati e in ritardo : come Chiedere il rimborso : Per tutti i viaggiatori interessati dai treni cancellati e in forte ritardo per il blocco della circolazione ferroviaria a seguito di controlli per la scossa di Terremoto di magnitudo 4.5 a Firenze, nel Mugello, sono previsti dei rimborsi. Sia trenitalia sia Ntv-Italo hanno comunicato le modalità di rimborso per i propri clienti.Continua a leggere

Firenze - terremoto nel Mugello : 90 scosse - Chiuse le scuole. Ripristinata la circolazione dei treni dopo i ritardi : La più forte, di magnitudo 4,5, è stata registrata a Scarperia e San Piero. Lesionati alcuni edifici, chiuse le scuole. La circolazione sulla linea Alta velocità riparte alle 8:25, fortissimi i ritardi. Controlli anche la cupola del Brunelleschi a Firenze: nessun danno

Il senatore Nencini fuori casa per il sisma al Mugello : "Priorità la sicurezza di Chi ha subìto danni" : Cè anche il senatore Riccardo Nencini tra le persone che hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa a causa del terremoto nel Mugello. Ha effettuato dei sopralluoghi, già dalle prime ore dell’alba, nell’area del colpita dal terremoto: “La priorità - ha detto - è mettere in sicurezza i cittadini che hanno subìto maggiori disagi. Vigileremo sulle importanti opere d’arte che si ...