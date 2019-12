Biathlon | Dorothea Wierer | “Contenta della vittoria | ho fatto la differenza sugli sci

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Venerdì memorabile perche ha vinto la sprint di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di. L’altoatesina ha conquistato la secondastagionale dopo che aveva giàsaltare il banco a Oestersund sempre in questo format di gara, l’azzurra ha giganteggiato in lungo e in largo sulle nevi austriache offrendo una prestazione di assoluto spessore tecnico: un errore nella serie a terra al poligono, poi uno zero rapidissimo in piedi e showsci nel finale per demolire l’intera concorrenza. La nostra portacolori si conferma la grande favorita per la conquistaSfera di Cristallo già vinta nella passata stagione e ha dimostrato tutta la sua gioia ai microfoniFisi: “Sono ovviamente molto contenta di questo successo, non mi aspettavo di vincere questa gara e più in generale di fare così bene in queste ...

Eurosport_IT : SEMPRE E SOLO WIERER! ?????? Nello sprint di Hochfilzen, Dorothea centra la vittoria e il 50esimo podio in carriera,… - Coninews : ? MAGICA DOROTHEA ? Dopo il trionfo di Oestersund Dorothea #Wierer si ripete anche nella sprint di Hochfilzen! ??????… - Fisiofficial : DOROTHEA WIERER DA FAVOLA! SECONDA VITTORIA STAGIONALE NELLA SPRINT DI HOCHFILZEN! ???? -