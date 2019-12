Aggredisce un’anziana in visita al cimitero: arrestato il violentatore (Di venerdì 13 dicembre 2019) Il tentativo di violenza nei confronti dell’anziana donna avvenne verso la fine di agosto, all’esterno del cimitero di Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona. arrestato oggi il violentatore, originario di Brescia. Il fatto è avvenuto ad agosto scorso, appena fuori il cimitero di Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona. Secondo l’accusa, un uomo di 77 … L'articolo Aggredisce un’anziana in visita al cimitero: arrestato il violentatore proviene da www.meteoweek.com.

