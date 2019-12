Strage di Piazza Fontana | perché Pertini non strinse la mano al Questore Guida?

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Pochi giorni dopo ladi, avvenuta il 12 Dicembre 1969, l’allora presidente della Camera dei deputati, e successivamente Presidente della Repubblica, Sandrosi recò a Milano in visita ufficiale. Trovatosi davanti alMarcellosi rifiutò di stringergli la, facendo scatenare l’opinione pubblica. Anni dopo, durante un’intervista con Oriana Fallaci,spiegò il vero motivo del suo gesto mancato.sulladiOltre che a essere celebre per la sua onestà, sincerità – e anche per la sua loquacità – Sandroè sempre stato il simbolo dell’antifascismo. Proprio per questo, quando si rifiutò di stringere la, l’opinione pubblica pensò a motivi risalenti al passato. Infatti, prima di rivestire il ruolo digestì l’esilio di Benito ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #12dicembre 1969 si compie la strage di Piazza Fontana: 17 morti e 88 feriti, ancora senza colpev… - espressonline : Strage #PiazzaFontana 50 anni tra depistaggi, innocenti puniti e terroristi fascisti liberi - riotta : 12 12 1969 12 12 2019 In ricordo delle vittime della strage di Piazza Fontana. In ricordo di chi si è battuto, inva… -