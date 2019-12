Staccano luce e gas a un padre con 4 figli Un uomo in coda allo sportello salda il debito

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un anonimo benefattore ha pagato undi 600 euro a undi famiglia a cui era stata staccata lae il gas in casa perché non era più in grado di pagare le bollette. Come riporta Il mattino di Padova, il gesto di generosità è avvenutomultiservizi di Conselve.“unsi era appena sentito dire che il blocco della fornitura era inevitabile perché non aveva pagato le ultime bollette” racconta un testimone. “Questa persona ha risposto di avere quattro bambini in casa e di non essere in grado di pagare la somma per intero, chiedendo la possibilità di rateizzare. Niente da fare, gli è stato spiegato, perché l’insolvenza era troppo lunga e non prevedeva la rateazione. Sgomento e disperato l’si èntanato piangendo. A quel punto il signore che si ...

