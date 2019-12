Sassari | sacerdote picchia il fratello | condannato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Don Gavino Sanna, parroco di Bonorva, aveva aggredito ildurante una discussione in famiglia. Ora il giudice lo haUna lite furibonda a pochi giorni dal Natale e unche finisce a processo. È successo a Ossi, piccolo comune in provincia di. Per capire i fatti però bisogna tornare indietro di almeno sette anni. Dopo la morte dei genitori, il parroco di Bonorva don Gavino Sanna e i suoi tre fratelli erano rimasti a vivere nella loro casa. Per questioni di eredità irrisolte, il clima tra i quattro era diventato di giorno in giorno sempre più teso fino a quando un giubotto appeso fuori posto nell'abitazione non ha scatenato la discussione. E lì, a pochi giorni dal Natale, tutti i fratelli si sono presi a calci e pugni. Il minore dei quattro ha poi denunciato ai carabinieri i suoi fratelli, tra cui il prete, e tutti sono ...

