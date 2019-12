Matteo Salvini indagato | nel mirino i voli di Stato

Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nuovi guai per l’ex vicepremierdalla Procura di Roma per abuso d’ufficio nell’inchiesta sull’utilizzo deidiai tempi in cui era ministro dell’Interno. La Procura ha infatti chiesto l’iscrizione nel registro degli indagati del leader della Lega come “atto dovuto” a seguito della ricezione del fascicolo da parte della Corte dei Conti.Nuovi guai perche finisce al centro delle cronache ancora una volta per idi: il tutto parte da un’inchiesta dello scorso maggio relativa ad alcuni viaggi compiuti dall’ex vicepremier su aerei della Polizia e dei Vigili del Fuoco tra il 2018 e il 2019. Tutti i viaggi erano ufficialmente giustificati da appuntamenti istituzionali ma erano sempre collegati ad eventi di partito che hanno creato ...

