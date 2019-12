La Roma stecca col Wolfsberger e passa come seconda

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– Ultima partita del Gruppo J di Europa League che vede laaffrontare all’Olimpico il, già eliminato e certo dell’ultimo posto nel girone. Alla squadra di Fonseca basta un punto per la certezza della qualificazione ai sedicesimi di finale, ma con ancora in ballo il primo posto è d’obbligo vincere. Leggero turnover per la, anche in vista della partita di domenica contro la Spal,che viene invece per giocarsela. Pochi minuti e Perotti realizza il vantaggio Dopo pochi minuti dall’inizio della partita Dzeko entra in area di rigore e viene atterrato da Kofler, con l’arbitro che indica immediatamente il dischetto. Dagli undici metri Perotti è implacabile e realizza il vantaggio giallorosso. Ilpareggia immediatamente con un autogoal di Florenzi Neanche il tempo di esultare che gli austriaci alzano il ...

