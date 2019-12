Influenza | 1 milione di persone a letto | ecco le regioni più colpite

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) In questo finale di 2019 l’ha già colpito undi, soprattutto bambini, con l’incidenza più alta registrata in 8. Era stata annunciata ed è puntualmente arrivata. Ma forse un po’ più aggressiva del previsto. L’di questo finale di 2019 ha già costretto aben 1di. In … L'articolo, 1dilepiùè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

