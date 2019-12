Go Boris go Salvini esulta per il vantaggio di Boris Johnson

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) "GoGo! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna!". Il leader della Lega, Matteo, commenta così gli exit poll sulle elezioni in Gran Bretagna dove i conservatori del premierotterrebbero 368 seggi contro i 191 dei laburisti. GoGo! Sinistra sconfitta anche in Gran Bretagna! #GE19 pic.twitter.com/I61FQfGLuu — Matteo(@matteomi) December 12, 2019

