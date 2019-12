Adesso tocca agli uomini

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’appuntamento è alle 19 su Skype. Proviamo a connetterci. Riproviamo, niente. «Ora ho un’altra intervista, può chiamarmi alle 21», dice Anne-Marie Slaughter. E aggiunge: «Ha figli? Se preferisce provo a liberarmi per domattina». Il Ceo del think tank New America, ex direttrice del policy planning sotto la guida di Hillary Clinton, e professoressa di Scienze politiche all’Università di Princeton, nonostante un’agenda fittissima, conosce la fatica che si fa per conciliare famiglia e lavoro. Oltre che per i ruoli di prestigio, è famosa per un articolo che ha pubblicato nel 2012 sul The Atlantic, dove ha fatto «coming out»: gestire due figli e un incarico impegnativo come il suo per lei era troppo. S’intitola Perché le donne non possono ancora avere tutto, ed è diventato un manifesto sulla parità di genere. L’idea di scrivere sul ruolo della donna nel mondo del lavoro le è venuta un ...

