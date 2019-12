Vedono fascisti pure nei parastinchi Scoppia la bufera su Biraghi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Giuseppe De Lorenzo Le telecamere inquadrano il terzino. I social puntano il dito: "Simbologia fascista". Ma la frase era di un barbaro. E con Che Guevara nessuno protesta Alla fine, si parlerà più del parastinco di Cristianoche della sonora sconfitta dell'Inter contro il Barcellona. La Champions evapora? Ci pensa Twitter a spostare l'attenzione altrove. In questo caso sulle gambe (non depilate, ne va dato atto) del difensore nerazzurro. Le telecamere di Sky ieri sera l'hanno pizzicato mentre si infilava le protezioni personalizzate. Sono nere, con una scitta latina ("Vae Victis") e un elmo stampato sopra uno scudo tricolore. Secondo alcuni, si tratta di tipica simbologia "fascista". E così èta la polemica. Non sappiamo sesia un nostalgico del Ventennio. Non sarebbe certo né il primo né l'ultimo calciatore con simpatie per la destra. Ricordate - per ...

