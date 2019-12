Mattino | Ancelotti ha rifiutato di dimettersi costringendo De Laurentiis a esonerarlo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Carloha tenuto il punto fino alla fine, scrive il. Non ha voluto. Gli avevano scavato la fossa ma lui ha preferito che glielo dicessero guardandolo in faccia: e così, dopo aver atteso inutilmente l’annuncio del suo addio, Aurelio De, appena due ore dopo la fine della gara con il Genk, ha licenziato CarloDesperava di non dovere essere lui a cacciarlo, ma dopo le dichiarazioni del tecnico, che aveva chiaramente detto che non si sarebbe dimesso, ha chiesto a Giuntoli di convocarlo all’Hotel Vesuvio e ha fatto la sua mossa. Il dado è tratto da giorni, Ma Desperava di non essere costretto a mandarlo via. Preso atto che non avrebbe presentato le dimissioni, ha chiesto al ds Giuntoli di riunirsi all’Hotel Vesuvio. Ed è lì, alle 22,30 che è iniziato il briefing. Qualcuno pensava che potesse terminare a notte ...

