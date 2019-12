Alba Parietti sbotta a Vieni da me contro Mughini | “Mi ha infangata!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)da me,risponde alle accuse di Giampiero: “Perché deve svalutarmi?”è stata oggi ospite ada me nella rubrica “Una canzone per te”.è tornata nel programma di Caterina Balivo non solo per parlare del suo libro (“Da qui non se ne va nessuno”, ndr), ma anche per rispondere alle parole di Giampieroproferite sempre ada me, in cui il critico e intellettuale diceva chenon può parlare della Seconda Guerra Mondiale.ha voluto rispondere a queste dichiarazioni dicendo: “Mi permetto di parlare della Seconda Guerra Mondiale perché mio padre mi ha portato nei luoghi della guerra e mi ha fatto leggere i diari… Perché deve svalutarmi, mortificarmi e infangarmi? Lui fa le stesse cose che faccio io.”ha poi aggiunto anche che: “Perchéfa la ...

daendeIion : @_maartaaa_ habdhaxjia col mio struccante va via bene, non lascia residui e non devo stare a sfregare tanto diventando Alba Parietti ahahah - ZeusMega : Scusate io sono rimasto ad immaginare Alba Parietti in un locale gay ad imitare Patty Pravo e Amanda Lear ??… - Maurizi72418889 : RT @Maurizi72418889: @vienidameRai @caterinabalivo Alba Parietti Un Padre che combatte, per un mondo migliore. Merita un memoriale da fare… -