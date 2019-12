Mariapia Di Stasio è morta oggi Era stata ritrovata in condizioni gravissime

meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) Non ce l’ha fatta la giovane salernitana vittima di un incidente stradale ad Auletta. Dopo cinque giorni di agonia, si è spenta in ospedale. Purtoppo non ce l’ha fatta Maria Pia Di, la ragazza di 24 anni vittima di un incidente stradale ad Auletta, nel salernitano. La giovane si è spenta dopo cinque giorni … L'articoloDi. Erainproviene da www.meteoweek.com.

notizieit : Morta Mariapia Di Stasio: la 24enne donerà gli organi - SergVessicchio : AULETTA,MARIAPIA DI STASIO E’ DECEDUTA DONATI GLI ORGANI,ALBURNI SCONVOLTI - SerVessicchio : AULETTA,MARIAPIA DI STASIO E’ DECEDUTA DONATI GLI ORGANI,ALBURNI SCONVOLTI -