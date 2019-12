Fazio | compenso regolare per la Conte dei Conti | Finale ovvio | ma il danno è

blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) "...e dopo un linciaggio durato anni, questo è l’: Che Tempo Che Fa ha un costo puntata inferiore del “50% della media dei programmi di intrattenimento Rai”. Nel frattempo Che Tempo Che Fa è su raidue, il mio contratto è stato rivisto e ildi immagine subito è ormai subito". Così Fabiocommenta l'archiviazione da parte della Corte deidell'inchiesta aperta per verificare l'esistenza di unerariale per il suo. I 2.240.000 per la conduzione e la produzione di Che Tempo Che Fa su Rai 2 è, dichiara la Corte; in più, l'Avvocatura dello Stato sottolinea - anche inutilmente verrebbe da dire - che in Rai le prestazioni artistiche non sono soggette ai tetti contributivi e quella dirientra nella fattispecie.Non solo. Come si legge su Il Messaggero, "nelle motivazioni, il PM sottolinea che il costo di ogni puntata è stato inferiore ...

