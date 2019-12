Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17 | 30

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PERINTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA TEMPORANEAMENTE VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA. A MONTEVERDE PER UN INCIDENTE ILRALLENTA IN VIA GIAMBATTISTA MARINO IN PROSSIMITA’ DI VIA ALESSANDRO POERIO. IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA IN VIA PACINOTTI E’SEGNALATO ’OLIO SUL MANTO STRADALE..PER QUESTO MOTIVO SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DAL PONTE DELL’INDUSTRIA VERSO PIAZZALE DELLA RADIO. PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE I VIGILI DEL FUOCO HANNO CHIUSO ...

