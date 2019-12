Nomination ai Critics’ Choice Awards 2020 | exploit di When They See Us | This Is Us e

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In una sorprendente virata rispetto agli Emmy 2019 – dovuta solo in parte ai diversi periodi di candidabilità – leai Critics'portano in primo piano un variegato amalgama di ottimi candidati, lasciando invece nell'ombra altri splendidi interpreti. La venticinquestima edizione dei premi assegnati dalla critica statunitense ai migliori film e serie tv si terrà il 12 gennaio. Ledi quest'anno mostrano il chiaro di predominio di alcune produzioni – grandi e piccole – e soprattutto la varietà di reti e piattaforme coinvolte, con un non così evidente dominio di Netflix. Il gigante dello streaming, infatti, deve fare i conti con l'eterna concorrenza di HBO e, soprattutto nell'ambito delle serie tv comedy, con la sempre più robusta presenza di Amazon e NBC. Questo, nel complesso, il numero diraccolte da ognuna di esse: 61 per ...

_x_Jessie_x_ : Joker ottiene 7 nomination ai Critics' Choice Awards, tra cui miglior film e miglior attore! - carotelevip : RT @telesimo: #Netflix domina la 25esima edizione dei @CriticsChoice Awards con ben 61 nomination, di cui 31 nella categoria tv, grazie… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Critics’ Choice Awards: annunciate tutte le nomination dell’edizione 2020. Ecco l’elenco dei film can… -