Mattarella chiama Catalfo su risarcimento Inps chiesto a orfane di femminicidio

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il presidente della Repubblica Sergiohato la ministra del Lavoro Nunziaper parlare della richiesta diavanzata dall’nei confronti di due ragazzine, divenuteper l’assassinio della madre a opera del padre poi suicidatosi, colpite più di ogni altro dalle conseguenze del delitto.Lo zio delle due ragazzine, in un post su Fb firmato anche dai nonni materni, si era rivolto al Quirinale, parlando di una “vicenda legale umanamente orribile”.La vicenda risale al 28 luglio 2013, a Marina di Massa (MC). Un uomo uccise l’ex moglie, ferì gravemente l’uomo che credeva erroneamente essere il suo rivale in amore e poi si suicidò. Il gesto resedue bambine le quali ora, in quanto eredi, sono statete dall’a pagare 124.000 euro. Questa la spesa sostenuta ...

