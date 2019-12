Mangiano e dormono in agriturismo | poi scappano senza pagare

today

(Di domenica 8 dicembre 2019) "Avevano anche prenotato il pranzo per non dare nell'occhio". Al titolare non è rimasto altro che presentarsi dai...

AndreaMusitanoG : @ombrysan E direi anche: la Manifestazione della Meloni era lunedì (mi pare). Una volta ci sta. Ma se le manifestaz… - MrsMistofelees : @Forchielli A Taiwan li ho visti io gli operai di una fabbrica metalmeccanica dormire su una branda di Fianco ad un… - b_baolo : @LucaBizzarri Cretino, questi ti mangiano in testa mentre dormono e fai lo spiritoso. Non sai un cazzo di niente di… -