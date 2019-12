È morta la donna coinvolta nello scontro tra bus a Milano 

agi

(Di domenica 8 dicembre 2019) E'lafilippina di 49 anni che sabato mattina era rimastanell'incidente tra un filobus e un camion dei rifiuti sulla circonvallazione a Milano. Laera rimasta in coma. In una nota l'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico milanese, ha inviato le condoglianze alla famiglia: "Atm, nell'apprendere che la passeggera gravementenell'incidente stradale di ieri e' deceduta, esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore", si legge nel comunicato. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. "Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica. Atm pertanto ha già aperto un'indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti": è quanto si legge in una nota dell'azienda di trasporto pubblico milanese, relativamente ...

