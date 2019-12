Distrugge a sprangate auto della polizia e semina il panico in strada

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Andrea Pegoraro Gli agenti si sono avvicinati all’uomo e l’hanno caricato, riuscendo a immobilizzarlo grazie anche all'uso dello spray al peperoncino Momenti di paura e tensione altissima ieri pomeriggio nel centro storico di Chioggia, in provincia di Venezia.e carabinieri sono intervenuti per bloccare un uomo che stava sfasciando un’mobilein una calle del comune veneto. Come riporta chioggianews24.it, quando ha visto gli agenti l’uomo ha cominciato a scagliare di tutto contro le forze dell’ordine. In un secondo momento, è arrivata in aiuto una volantee il quarantaduenne si sarebbe accanito sfondando il parabrezza e il finestrino posteriore e ha poi colpito più volte la carrozzeria con una spranga. Gli agenti si sono quindi avvicinati all’uomo e l’hanno caricato, riuscendo a immobilizzarlo grazie anche all’uso dello spray al ...

