Lo fa per figli 1 su 3 che si licenzia

Ancora oggi conciliare i tempi di lavoro ein Italia è un problema. Il 36% dei genitori che lascia il proprio posto di lavoro lo fa proprio per incompatibilità con le esigenze di cura dei. Il dato emerge da un'indagine di Uecoop basata su dati dell'Ispettorato del Lavoro. Nel 2018 sono oltre 49mila i genitori che hanno dato le dimissioni per l'assenza di supporto di parenti (27%),per l'elevato costo di asili nido e baby sitter (7%) o per il mancato accoglimento dial nido (2%).(Di sabato 7 dicembre 2019)