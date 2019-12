L’Immortale incassi record | venduti 160 000 biglietti per un totale di € 1 100 000 in 48

Leggi la notizia su spettacoloitaliano

(Di sabato 7 dicembre 2019) L'Immortale glifanno felice il cinema italiano, in attesa del boom del weekendL’Immortale è destinato a essere immortale anche nel Box Office Italiano. Lo spin off di Gomorra diretto da Marco D’Amore ha già raggiunto ildi miglior film italiano al debutto in un giorno feriale negli ultimi 5 anni. Glid’esordio de l’Immortale hanno toccato i €602.973 per undi 87.860 spettatori. Ieri, 6 dicembre 2019, l’Immortale ha strappato 72.724con un incasso complessivo di € 504.643. Nei primi due giorni, senza contare il weekend (ed è previsto il boom), l’Immortale ha venduto 160.000incassando €1.100.000 in 48 ore. Trionfa il cinema di genere, un’opera non comica che racconta la vita del personaggio più amato di Gomorra, Ciro Di Marzio dai suoi primi anni di vita fino a far spola tra Gomorra 4 e Gomorra ...

