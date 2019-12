Lazio Juventus streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

juvedipendenza

(Di sabato 7 dicembre 2019)– Bigin Serie A. Lasfida laa Roma, partita complicatissima per i bianconeri. Il pareggio interno dell’Inter offre allala possibilità di un nuovo sorpasso per tornare in testa alla classifica di Serie A: gli uomini di Sarri dovranno però far visita alla, tra le squadre più in forma dell’intero campionato. Nella, confermato il 4-3-1-2 con Szczesny in porta, Bonucci-De Ligt centrali e sugli esterni a sorpresa De Sciglio favorito su Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo Pjanic col solito Matuidi e Bentancur ad agire sulla destra. Dietro le punte tocca a Bernardeschi vista l’assenza di Douglas e Ramsey. Coppia d’attacco d’oro con Ronaldo e Dybala, Higuain dovrebbe partire dalla panchina.formazioni(3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, ...

juventusfc : ?? RECAP ? Mister #Sarri: «La Lazio è una squadra di grande qualità» ?? - romeoagresti : #Juventus: #Pjaca torna tra i convocati. L’ultima presenza in bianconero è datata 19 marzo 2017 contro la Sampdoria… - romeoagresti : #Juventus: #Ramsey salta la trasferta contro la #Lazio a causa di un sovraccarico ai flessori della coscia sinistra… -