Jeremias | indovina chi viene a cena? Soleil Martina Luchena? Via i ‘segui’

gossipetv

(Di sabato 7 dicembre 2019)Rodriguez,chi. Intantoe l’argentino non si seguono più su Instagram, il gossip Pare proprio che sia tornato il sereno traRodriguez eSorgè (‘reduce’ dalle registrazioni di Pechino Express). Da giorni si mormora di un ritorno di fiamma che sembra in effetti esserci stato. … L'articolochi? Via i ‘segui’ proda Gossip e Tv.