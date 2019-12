Giuseppe Conte | scontro totale con Matteo Renzi | Vuole il voto? Non mi appassiona

liberoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) Una giornata di bordate, quelle rivolte da, il leader di Italia Viva che si era intestato lo stop alle tasse in manovra. Il primo affondo in mattinata, intervenendo a margine dei Med-Mediterranean Dialogues: "Non c'era nessun premio in palio, non so cosa abbia vinto, ab

LegaSalvini : CONTE SCOPRE CHE LA MANOVRA È PIENA DI TASSE - Capezzone : +++Sintesi della giornata su #Mes e #Conte+++ AAA. Vendesi pochette (usata). Telefonare per info a Giuseppe & Rocco. - borghi_claudio : MES, l'attacco di Claudio Borghi a Giuseppe Conte: 'Discorso vergognoso, è un mentitore seriale. Mi è dispiaciuto p… -