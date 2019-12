Funicolare | niente apertura notturna | scontro totale Anm-sindacati

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Pochi minuti fa la conferma di una notizia che personalmente avevo già appreso da alcuni addetti all’impianto ieri sera e che avevo prontamente girato telefonicamente alla responsabile dell’ufficio stampa dell’ANM, che, a quel momento, non aveva notizia sulla vicenda, che dunque non era stata pubblicizzata – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e del trasporto pubblico -. LaCentrale stasera, sabato 7 dicembre, alla vigilia della festa dell’immacolata non effettuerà le corse post serali e notturne fino alle due di notte ma l’ultima corsa sarà effettuata come negli altri giorni alle ore 22:00 “. Questo il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell’azienda: “#anminforma che questa sera la #Centrale non effettuerà il ...

