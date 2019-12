Un fantastico via vai | trama | cast e curiosità della favola di Leonardo Pieraccioni

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Torna in televisione la commedia del 2013, una vera e propriaintergenerazionale, Unvia vai, firmata e diretta da. Il film di e con il comico toscano va in onda venerdì 6 dicembre su Rai3, dalle 21.20 in poi. Nel, a far compagnia a, troviamo anche: Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Massimo Ceccherini, Giuseppe Maggio e Giorgio Panariello. Unvia vai:Arnaldo Naldi ha 45 anni, una bella moglie, due figlie gemelle, un lavoro sicuro in banca, una villetta nella quieta provincia italiana. Ma un equivoco spinge la moglie Anita (convinta che lui la tradisca) a cacciarlo di casa. Così Arnaldo, invece di dispiacersi, coglie al volo l’occasione per reinventarsi quella vita che era diventata noiosa e ripetitiva. Dopo aver risposto a un annuncio, si ritrova a condividere un appartamento con quattro studenti ...

MGM_fun : RT @Devi_Fede: 'Siete gente meravigliosa , è stato davvero fantastico stare qui, ma, improvvisamente devo andare via. Buonanotte a tutti.'… - Devi_Fede : 'Siete gente meravigliosa , è stato davvero fantastico stare qui, ma, improvvisamente devo andare via. Buonanotte a… - robycatt1 : @gar_fal @mara_carfagna @borghi_claudio ???????? sei fantastico. Lascia che guadagnino solo le multinazionali che sanno… -