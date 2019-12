Fedez e la lite con J-Ax | «Mi ha mentito | forse non servivo più Rovazzi? Non l’ho più

newscronaca.myblog

(Di venerdì 6 dicembre 2019)e lacon , J-Ax e. Per la prima voltaha raccontato cosa è successo tra lui e i suoi collaboratori. J-Az e Fabiopererano molto più che colleghi, ma amici, per questo dopo mesi in cui ha ammesso di aver sofferto ha scelto di raccontare i motivi dell’allontanamento durante l’intervista al programma La confessione di Peter Gomez su Nove. «È stata una ferita grave. Sarebbe stato più semplice se la separazione fosse avvenuta per motivi economici, ma non è così semplice. Perdendo lui e perdendo Fabio, ho visto svanire un pezzo della mia famiglia acquisita. Se riesco a parlarne dopo un anno e mezzo è perché ho fatto un percorso», ha ammessoche ha spiegato cosa è successo. Nel periodo in cui lui e Chiara, poco prima della nascita di Leone, sono andati a vivere a Los Angeles, confessa che era una fase molto delicata e in quella ...

