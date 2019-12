anteprima24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – La risposta alla violenza ha il volto di tanti insegnanti, di genitori e di bambini. Tutti uniti per dare un segnale di vicinanza a Lina, la sfortunata docente che è stata malmenata dalla madre di un’alunna. Il tutto è accaduto nell‘istituto San Filippo di Benevento. Un fatto così grave che non è passato sotto silenzio e francamente mai avrebbe potuto, ma che meritava una riflessione comune su quanto sia difficile essere insegnanti oggi. In tanti si sono ritrovati a, il cuore del Corso Garibaldi, perchè in tanti hanno voluto prendere le distanze da chi ha nella violenza il suo solo mezzo di comunicazione. Docenti, persone comuni, sindacati, istituzioni, bambini. Tutti concordi: “Non è accettabile quanto accaduto, la condanna deve essere forte per evitare di pensare che entrare in aula equivalga all’essere ...

anteprima24 : ** #Maestra aggredita, sit in a Piazza Roma: 'Gesto ignobile' (VIDEO) ** - alfredosalzano : MAESTRA AGGREDITA DA MAMMA, LONARDO (FI) ‘ORA PATTO TRA SCUOLA E FAMIGLIA’ | Tv7 Benevento - TV7Benevento : MAESTRA AGGREDITA DA MAMMA, LONARDO (FI) 'ORA PATTO TRA SCUOLA E FAMIGLIA'... -