Festival di Sanremo 2020 | Codacons contro Chiara Ferragni | “Modello sbagliato”

cronacasocial

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tra i nomi che si sono fatti per affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston per l’edizionedeldic’è stato anche quello di, l’imprenditrice e social influencer da 17,8 milioni di follower. Tuttavia sulla moglie di Fedez si è scagliato il, affermando che la sua presenza sarebbe “diseducativa“. Inoltre, il coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha minacciato di “intentare una causa legalela Rai e ad impugnare dinanzi alla Corte dei Conti e alla Procura il contratto di ingaggio diqualora sia confermato il suo ruolo a. Si tratta di una scelta sbagliata per l’azienda, che dovrebbe individuare modelli più adatti all’interno di programmi diretti ad un vasto pubblico, costituito in prevalenza da giovani. ...

trash_italiano : Festival di Sanremo 2020, Lady Gaga non ci sarà - FBiasin : Posso indignarmi per i #Jalisse che vincono il Festival di Sanremo con 'Fiumi di parole'. Per #Messi che vince il… - trash_italiano : Emma Marrone ospite al Festival di Sanremo 2020? -