Capodoglio “esplode” su una spiaggia in Scozia | nello stomaco una palla di rifiuti di

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Unè morto dopo essersito sull’Isola di Harris, in: nel suoè stata trovata unadidi 100kg. Reti da pesca, corde, cinghie da imballaggio, bicchieri e buste di plastica sono solo alcuni degli oggetti presenti nella massa dicompatta all’interno dell’animale (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Gli esperti, però, hanno dichiarato che non è chiaro se i detriti abbiano contribuito alla sua morte. Tuttavia, il ritrovamento delha sicuramente sottolineato il problema più ampio dell’inquinamento marino e le sue tragiche conseguenze sulla fauna marina. I membri dello Scottish Marine Animal Stranding Scheme (Smass), organizzazione che indaga sulle morti di balene e delfini, ha dissezionato ilnel tentativo di determinare la causa della sua morte. In un post su Facebook, ...

10voltemeglio : #Capodoglio «esplode» sulla spiaggia in Scozia: nello stomaco 100 kg di #spazzatura #qualefuturo? - Paolocasalini : Riscaldamento o non riscaldamento, la vera urgenza è che stiamo trasformando i nostri mari (ma anche i fiumi) in un… - MarcoVantin : E nonostante tutto ci sono ancora 'geni' che sono contrari alla Plastic Tax o a chi lotta per la difesa dell'ambien… -