Avellino | svolta ad un passo | domani l’appuntamento dal notaio per Circelli

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– L’ennesimo colpo di scena in casa Us1912. E’ previsto per la mattinata dil’appuntamento presso uno studio notarile di Napoli per la cessione del club irpino. A rilevare la società sarà Nicola, imprenditore sannita, che sarà affiancato da altri due soci. Uno di questi potrebbe essere Andre Riccio dell’Innovation Football di Ariano Irpino. Non è escluso che possa tornare nuovamente alla carica Luigi Izzo che nei giorni scorsi ha abbandonato la trattativa portata avanti dall’IDC. L’imprenditore di San Bartolomeo in Galdo valuterà, insieme ai suoi legali, l’opzione di recompra avanzata da Gianandrea De Cesare nei giorni scorsi. Nel caso in cui arrivi la fumata bianca non ci sarà nessuno stravolgimento per Salvatore Di Somma e Ezio Capuano. Tra le nuove figure all’interno della ...

