Visco | Mes va “nella giusta direzione” Ma occhio allo spread

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Il nuovo trattato sul Mes rappresenta "un passo nelladirezione" e non contiene alcun "automatismo nelle decisioni circa la sostenibilita' dei debiti pubblici e di un eventuale meccanismo per la loro ristrutturazione". Il giudizio e' del governatore della Banca d'Italia, Ignazio, secondo cui la riforma va pero' affiancata dal completamento dell'Unione bancaria. Di sicuro, ha osservato in audizione alla Camera, non penalizza l'Italia che dovrebbe invece preoccuparsi di consolidare la riduzione del suo debito pubblico che resta comunque "sostenibile". Obbligatorio, ha avvertito il numero uno di via Nazionale, "e' non far risalire locon mosse o dichiarazioni avventate". E far ripartire il Pil: questo, ha affermato il governatore, "e' un Paese che da 20 anni non riesce a crescere" e che ha, dunque, "un problema di economia reale che non riusciamo a risolvere e che gli ...

borghi_claudio : Visco: 'Vi suggerisco di chiamare il Direttore del MES Regling a rispondere alle domande del Parlamento'. Ottima idea. - borghi_claudio : Visco in audizione dice: il Testo attuale del MES è sostanzialmente lo stesso uscito dalla riunione di dicembre (ne… - borghi_claudio : Visco: non avremmo i 100 miliardi da versare al MES se li richiedessero, quindi non li richiederanno ?? -