Trent’anni di Telethon | la storia di Anna Maria e Veronica in un libro per la ricerca

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Scrivere unper raccontare la propria malattia è già una scelta coraggiosa. Lo è ancora di più se con i ricavi si punta a sostenere lascientifica sulle malattie genetiche rare. Questo è l’obiettivo di, una ragazza di 25 anni che, come la sorella gemellacon cui condivide lo stesso patrimonio genetico, vive sin dalla nascita con una rarissima patologia. Le due sorelle, che abitano vicino Como, hanno infatti dovuto attendere ben 23 anni solo per conoscere il nome della malattia contro cui stavano combattendo: nel 2014a un medico israeliano ha individuato e descritto per la prima volta i contorni e le caratteristiche della loro malattia genetica. Si chiama DADA2, deficit di adenosina deaminasi di tipo 2. Da quel momento, insieme aitori dell’Istituto San Raffaele-di Milano (SR-Tiget),hanno iniziato a dare un senso ...