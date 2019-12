Matteo Renzi a Matteo Salvini “subito elezioni se accetta il proporzionale”

baritalianews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Un’analisi fatta dall’ex direttore del tg1 Augusto Minzolini sembra aver centrato in pieno la situazione politica italiana. Al momento tutto è bloccato per le indecisioni del Movimento 5 Stelle. I grillini hanno paura di andare alleperché per loro potrebbero essere un’ecatombe senza precedenti e pur di non andarci sono disposti a tutto. Francesco D’Uva ex capogruppo della Camera del Movimento è stato chiaro anche sulla vicenda del Mes. “Anche la vicenda del Mes sarà gestibile. Mica siamo pazzi”. Il continuo tira e molla però dei grillini sta logorando la maggioranza. Lo stesso Luigi di Maio è un capo politico sconfessato dalla base che non lo riconosce come tale. Augusto Minzolini pensa che a questo punto possa nascere un’alleanza traper cercare di andare alleperò con il sistema proporzionale. E’ ...

