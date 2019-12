Maltempo | pericolo valanghe ‘moderato’ sulle Alpi del Friuli Venezia Giulia

Maltempo Aosta - pericolo frana : chiusa la strada Charvensod-Pila : A causa del pericolo di crollo di una frana è stata chiusa la strada regionale 18 per Pila in localita’ Reverier Dessous, a monte del capoluogo di Charvensod. Ne’ Pila ne’ altri centri abitati sono isolati dato che resta percorribile la strada regionale 40 di Gressan. “Era già stato fatto un intervento di consolidamento con una rete, ma le piogge l’hanno smossa insieme ai tiranti, che si sono staccati. La rete è ...

Ondata di Maltempo in Piemonte : un disperso - fiumi a livello di guardia e pericolo [VIDEO] : In Piemonte nelle ultime ore si sono verificate piogge forti sulla fascia nord–occidentale, sulla pianura torinese e sui settori appenninici ai confini con la Liguria. In provincia di Torino si sono registrati 20/30 cm di neve sopra quota 1600 metri. Il Bormida è sopra il livello di pericolo ma non si attendono incrementi significativi, il Belbo in incremento ha raggiunto la soglia di pericolo. Lo Scrivia è a livello di guardia, il Tanaro ...

Maltempo - Smi : “Marcato pericolo alluvione nel Savonese” : L’ondata di forte Maltempo che colpirà il Piemonte nelle prossime 36-48 ore, è “in grado di provocare marcate criticità per piene fluviali, dissesti e valanghe in alta montagna”. Sono le previsioni elaborate dalla storica Societa’ Meteorologica Italiana (Smi). Le piogge più consistenti sono attese sul basso Piemonte, tra Tanaro, Bormida e Orba, “sugli alti bacini prossimi alla Liguria” e potranno causare ...

Maltempo Belluno - Misurina isolata : allarme e pericolo valanghe : “La situazione è sotto controllo e al momento non risultano particolari criticità sul territorio provinciale, ad eccezione di Misurina che rimane isolata”, Lo afferma il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Massimo Bortoluzzi, nell’aggiornamento delle 19 dalla sala operativa della Prefettura. “Arpav conferma la pausa del Maltempo da stasera fino a metà pomeriggio di domani. A breve uscirà un nuovo ...

Maltempo - allerta meteo ‘arancione’ in Abruzzo : serio pericolo di esondazioni : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche che stanno interessando in queste ore la Penisola, ha emesso un avviso di criticità per i giorni 16 e 17 novembre con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso per le zone interne della regione. Nello specifico, dalle prime ore di domani, sabato 16 novembre, al primo pomeriggio di domenica, 17 novembre, ...

Maltempo e neve in Trentino : strade chiuse per pericolo valanghe : La precipitazione in corso nell’intero territorio Trentino ha assunto carattere nevoso a quote superiori a 800 -1200 metri. Al momento si registra la chiusura per neve, per pericolo valanghe o per alberi instabili vicino alla sede stradale, di alcune tratte stradali nelle zone di alta montagna o in prossimità dei passi. Di seguito la nota dell’amministrazione provinciale. “Si raccomanda di viaggiare con prudenza e di prestare ...

Maltempo e tanta neve fresca : pericolo valanghe in aumento : In aumento in Alto Adige e in Tirolo il pericolo valanghe: il distacco di slavine è possibile anche a seguito del passaggio di un singolo sciatore, e può arrivare a dimensioni grandi nelle regioni con tanta neve fresca. Le quantità più cospicue cadranno ancora lungo la cresta principale delle Alpi e nel Tirolo orientale. Le quantità di precipitazioni sono molto diverse tra regione e regione e variano tra 30 e 80 cm di neve fresca. Le massime ...

Maltempo : sindaco Lampedusa - 'barche migranti vagano fra le onde al porto - pericoloso' : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) - "Il Governo nazionale intervenga al più presto e disponga la rimozione delle imbarcazioni ‘abbandonate’ a Lampedusa, perché con il Maltempo di questi giorni e le pessime condizioni del mare si sono trasformate in un pericolo per la comunità, per le infrastrutture e per

Allerta forte Maltempo al sud - temporali e forti venti - pericolo alluvioni : Roma - Un vortice ciclonico si sta approfondendo dalle prime ore della settimana tra il Tirreno e il Nord Africa e dal suo centro si dipartirà un primo sistema frontale che nel corso di lunedì risalirà la Sicilia per poi estendersi rapidamente al Sud peninsulare con episodi di maltempo anche intenso che si attarderanno nel corso di martedì. A brevissima distanza seguirà un nuovo impulso perturbato che martedì si ...

Maltempo : pericolo valanghe ‘moderato’ sui monti del Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe ‘moderato’ oggi e domani su tutto il territorio montano del Friuli Venezia Giulia. La regione – informa il Bollettino valanghe – è interessata da una perturbazione che sta portando neve sulle Alpi oltre i 900 metri e oltre i 1300 metri sulle Prealpi. I quantitativi totali attesi a 2000 metri sono di circa 70-90 cm sulle Alpi, quantità inferiori sulle Prealpi. La zona più interessata dalle nevicate sarà ...

Maltempo : “In Liguria ben 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica” : “In Liguria 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica, parliamo del 100% dei comuni liguri”. Lo ha dichiarato Carlo Civelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria intervenuto su quanto sta accadendo in queste ore nella regione ligure. “La Liguria si colloca inoltre all’ottavo posto in Italia con il 13,9% di superficie a rischio elevato e molto elevato: 751,9 km quadrati ...

Maltempo : oggi pericolo mareggiate : 9.23 Continua il Maltempo sulla Liguria, Toscana e Calabria.Il pericolo maggiore oggi è per le mareggiate. mareggiate che lo scorso anno hanno devastato molti comuni della Liguria. Previste onde fino a 5 metri. A Livorno si prevede di chiudere il lungomare ed è consigliato di limitare gli spostamenti. Ieri nubifragi,trombe d'aria ed esondazioni. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania.Le piogge hanno fatto cadere alcuni alberi a Roma, ...

Allerta Meteo Estofex - forte Maltempo nel Tirreno : pericolo nubifragi e fenomeni estremi sulle coste : Allerta Meteo – Il maltempo continua a sferzare l’Italia, in particolar modo lungo la costa tirrenica del Centro-Nord, della Sardegna della Sicilia occidentale ed anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di Allerta 2 per il Tirreno e le aree circostanti per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Livello 1 per Cipro e il Mediterraneo ...

Maltempo - ancora allerta sul Nord-Ovest<br>Treni bloccati e pericolo frane : Aggiornamento ore 20:30 - Liguria, Piemonte e Lombardia continuano a essere in balìa del Maltempo. Nell'Alessandrino e nell'Ovadese gli allagamenti hanno coinvolto anche la sede ferroviaria costringendo i treni a fermarsi o tornare indietro. Ferrovie dello Stato ha spiegato che per ora non sono previste riattivazioni della linea ferroviaria, né per stasera né per domani mattina è prevista la ripresa dei servizi ferroviari tra ...