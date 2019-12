L’ex di Pino Daniele Fabiola Sciabbarrasi paparazzata con Luca Di Tolla

people24.myblog

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)è stata accanto aper tanti anni, la storia è finita, circa un anno prima della morte del cantautore. Ora per laè arrivato il momento di un nuovo amore. Il settimanale “Chi” l’ha pizzicata a Napoli in atteggiamenti intimi conDi, ex concorrente del “Grande Fratello 12”. Sguardi languidi e un tenero bacio, tra i due l’intesa è alle stelle. Sulla storia d’amore con il cantante, laha appena scritto il libro “Resta l’amore intorno – La mia vita con”. Dopo la rottura, nel 2014,si legò ad Amanda Bonini: un periodo che viene definito da“anni avvelenati, surreali e schizofrenici”, in cui la donna dice di non aver riconosciuto l’uomo che amava. Dopo aver fatto i conti con il proprio passato, la, è pronta a guardare avanti. Si è concessa un’uscita conDie i due ...

zazoomnews : Fabiola Sciabbarrasi l’ex moglie di Pino Daniele pizzicata con Luca Di Tolla del Grande Fratello - #Fabiola… - ElGanspo : Grande Fratello, l’ex concorrente Luca Di Tolla si bacia con la vedova di Pino Daniele - DonnaGlamour : Fabiola Sciabbarrasi: l’ex di Pino Daniele ha un nuovo amore -