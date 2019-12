La collezione make-up di Star Wars è firmata da Pat McGrath Labs

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) @www.pat.com Non poteva che essere lei, Pat, a creare ladalla bellezza intergalattica più attesa delle festività natalizie, quella dedicata a «: L’ascesa di Skywalker», il nono episodio della saga in uscita nei cinema italiani il 18 dicembre. La «Mother of-up», così è stata soprannominata nei backstage la guru del trucco, ha anche il riconoscimento di aver iniziato da zero nel riformulare il colore del metallo più prezioso: l’oro. Nel 2015, dopo aver di aver creato l’arte del trucco lavorando backstage per anni per le più grandi sfilate, da Prada a Miu Miu a Valentino, Gucci e Dolce & Gabbana, ha reinventato il glitter, il re dei prodotti di embellishment perfetto per ogni tipo di occasione. Quando ha lanciato la sua linea di-up è partita da un solo prodotto, una sorta di vernice dorata con scaglie glitterate in ...

ma2noalarm : RT @BEAUTYDEAit: Feste e party luminosissimi, grazie alle #PALETTE #occhi e #viso della collezione #TRUCCO #Clarins Natale, con ombretti br… - BEAUTYDEAit : Feste e party luminosissimi, grazie alle #PALETTE #occhi e #viso della collezione #TRUCCO #Clarins Natale, con ombr… - BEAUTYDEAit : Clarins collezione make up Natale 2019: due luminose palette! - scopri qui: -