Greta a Lisbona | «Hanno sottovalutato la nostra rabbia»

La "crocierista" Greta sbarca a Lisbona e fa rotta verso Madrid : Andrea Cuomo Dopo 20 giorni sull'Atlantico in catamarano l'attivista si prepara alla passerella del Cop25 Sono le 13,45 di un martedì freddo e ventoso ma illuminato da un piacevole solicello. Un catamarano di quattordici metri attracca al porto turistico di Lisbona. Si chiama Le Vagabonde, ha a bordo una coppia di influencer australiani con 1,2 milioni di follower su Youtube e una ragazzina di quasi diciassette anni che quasi vinceva ...

L’arrivo di Greta in catamarano a Lisbona - poi tappa alla Cop25 : Greta Thunberg è arrivata in catamarano a Lisbona dagli Stati Uniti, dopo tre settimane di viaggio a emissioni zero. L'ideatrice dei Fridays for Future ha ottenuto un passaggio sull'imbarcazione di 15 metri da una famiglia di blogger australiani. Greta è ora diretta a Madrid per partecipare alla Cop25, la conferenza sui cambiamenti climatici. "Continueremo a lottare - ha detto Greta riferendosi a Madrid - per garantire che dentro quelle ...

Clima - al via la conferenza mondiale. L’Onu : “Scegliere tra speranza o resa”. Greta a Lisbona : Al via la conferenza mondiale sul Clima. L’Onu: “Il mondo deve scegliere tra speranza e capitolazione”. Attesa Greta Thunberg. MADRID (SPAGNA) – Al via la conferenza mondiale sul Clima. Dopo la variazione di sede per le proteste in Cile, il 2 dicembre 2019 è iniziato uno degli appuntamentu più importanti per quanto riguarda l’ambiente e i cambiamenti Climatici che stanno interessando il nostro pianeta in questo ...

Greta Thunberg a Lisbona : «Le persone hanno sottovalutato la forza dei ragazzi arrabbiati» : L'attivista svedese è tornata in Europa a bordo del catamarano ecologico Le Vagabonde. Parteciperà al summit sul clima di Madrid

Greta Thunberg è arrivata a Lisbona accolta da 300 giovani : “Stanno sottovalutando la forza dei ragazzi arrabbiati” : Greta Thunberg è arrivata a Lisbona. Dopo venti giorni in mare, a bordo del catamarano La Vagabonde per raggiungere l’Europa, martedì alle 13.45 l’attivista svedese è approdata nel porto turistico nella capitale portoghese, accolta da 300 giovani ambientalisti. Da qui proseguirà verso la Spagna per raggiungere, forse con un treno notturno, Madrid dove parteciperà, il prossimo 13 dicembre, al summit Onu sul cambiamento climatico ...

Greta Thunberg arriva in catamarano a Lisbona : decine di ambientalisti la aspettano in porto : Ha viaggiato per 20 giorni a bordo del catamarano La Vagabonde per arrivare in Europa con un mezzo a basso impatto ambientale. La barca a vela, appunto. Greta Thunberg è approdata a Lisbona accolta da decine di ambientalisti. L’attivista 16enne partirà poi per Madrid per partecipare alla COP25 sul clima, probabilmente usando il treno notturno che collega le due capitali. In Spagna parteciperà anche al prossimo sciopero degli studenti, ...

Greta Thunberg arriva a Lisbona - verso la COP 25 di Madrid : Greta Thunberg è arrivata a Lisbona. Il catamarano che l’ha riportata verso l’Europa ha appena attraccato in porto. L’attivista svedese di ritorno dagli Stati Uniti per partecipare al summit Onu sul clima COP 25 aveva postato sui canali social l’ingresso in porto. Il suo arrivo a Lisbona era previsto per martedì mattina, 3 dicembre, e così è stato. Prima ancora dell’alba la giovane attivista ha pubblicato su ...

Greta Thunberg verso la COP 25 di Madrid. Il tweet a poca distanza dalla costa : «Entrando a Lisbona» : Greta Thunberg sta arrivando. L’attivista svedese di ritorno dagli Stati Uniti per partecipare al summit Onu sul clima COP 25 dovrebbe essere tra poco su terra ferma a giudicare dalle foto postate sui suoi canali social. Il suo arrivo a Lisbona era previsto per martedì mattina e così è stato. Prima ancora dell’alba la giovane attivista ha pubblicato su Twitter una foto della città portoghese illuminata. Uno scatto al quale ...

