Biglietti in prevendita per il concerto di Coez a Rock in Roma nel 2020

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ildiinè finalmente ufficiale. L’artista di Domenica torna quindi sul palco dell’Ippodromo delle Capannelle nella serata dell’11 luglio. Isono insu TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 10 del 6 dicembre. I costi sono fissati in 40 euro (esclusi i diritti di) per l’area Pit, mentre quelli per il settore posto unico saranno distribuiti al costo di 25 euro. La consegna deiavverrà inoltre secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso e con ritiro sul luogo dell’evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta a seguito della transazione TicketOnne e con un documento d’identità valido. In caso di cessione del biglietto, è invece richiesta la procedura per il cambio di utilizzatore che sarà messa a ...

