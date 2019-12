Vanessa Nuoto Smile | in vista un week-end molto intenso | il programma

Telethon - la Vanessa Nuoto Smile organizza ”2 Bracciate con il Cuore” : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Si terrà presso lo Smile Piscina la seconda manifestazione per Telethon, una raccolta fondi denominata ”2 Bracciate con il Cuore”. L’evento, programma per domenica 8 dicembre con inizio alle ore 8:00, è stato organizzato dalla Vanessa Nuoto Smile e sarà caratterizzata da una maratona di Nuoto. Per partecipare non sarà obbligatorio essere iscritti presso la struttura o essere dei ...