I gol più belli del 2019 sono di Quagliarella e Thaisa Moreno

Gran galà del calcio - tutti i premiati : Cristiano Ronaldo miglior giocatore - di Quagliarella il gol più bello : Si è da poco concluso il Gran galà del calcio. Una bellissima serata a Milano in cui sono stati premiati i migliori della scorsa stagione. Grande protagonista l’Atalanta. Il miglior giocatore è risultato essere Cristiano Ronaldo, di Quagliarella il gol più bello, Gasperini miglior allenatore. Questi i premiati. E’ Cristiano Ronaldo il miglior giocatore dello scorso campionato di serie A. A sceglierlo, la giuria del Gran galà ...

Llorente : “Abbiamo fatto troppi errori. Il gol ci darà più fiducia” : Nell’intervallo di Napoli-Bologna, ai microfoni di Sky a bordocampo ha parlato Fernando Llorente, autore del gol che ha sbloccato la partita. Primi 45 minuti molto complicati, con tanti errori, anche da parte tua, poi il gol ha sbloccato la partita difficile da gestire. “Abbiamo fatto troppi errori. Vedo che forse manca un po’ di fiducia alla squadra. Ma penso che se continuiamo, così lavorando in questa maniera… alla ...

Claudio Baglioni : passioni ed emozioni del passato nel nuovo singolo “Gli anni più belli” : “Gli anni PIÙ belli” è il nuovo emozionante inedito di Claudio Baglioni. Una canzone di grande impatto evocativo, su come ricordi, passioni ed emozioni del passato continuano a vivere e ad alimentare attese, desideri e sogni del presente e del futuro. “Gli anni più belli” è il brano che dà il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio 2020. Da oggi, venerdì 29 novembre, è possibile ascoltare ...

Soldi In Nero è il nuovo singolo di Shiva feat. Sfera Ebbasta - il cash sempre più declinato nell’urban beat (testo e audio) : Nel nuovo singolo di Shiva feat. Sfera Ebbasta troviamo tutto il prontuario più caro alla trap: Soldi In Nero, infatti, si presenta già dal titolo come l'ennesimo manifesto dell'ostentazione dietro la maschera della provocazione e viceversa. Sfera Ebbasta, del resto, è forse il più autorevole rappresentante della nuova ondata italiana di un genere ancora troppo nuovo per i veterani della musica e fin troppo coraggioso per il mondo dei ...

Immigrazione clandestina - quanti sono gli irregolari in Europa - dove sono di più : Immigrazione clandestina, quanti sono gli irregolari in Europa, dove sono di più I dati raccolti da Pew Research arrivano al 2017, e ci dicono che il numero di immigrati clandestini in Europa erano stimabili quell’anno tra i 3,9 e i 4,8 milioni. Si tratta in realtà di un calo rispetto al 2016, quando vi fu il picco dell’afflusso di profughi dalla Siria o di richiedenti asilo dall’Africa tramite il Mediterraneo o ...

I “Nutella Biscuits” di Ferrero per rispondere alla “Crema Pan di Stelle” di Barilla : la guerra commerciale più golosa di sempre : Sono arrivati anche in Italia da poche settimane i “Nutella Biscuits“, i primi biscotti prodotti da Ferrero che ha deciso di entrare in un mercato nuovo ben 55 anni dopo la nascita della Nutella. I biscotti vengono prodotti nello stabilimento di Balvano, nel cuore del Sud Italia, in Provincia di Potenza: una struttura d’eccellenza realizzata dopo il terremoto dell’Irpinia. Per l’occasione, Ferrero ha investito più ...

Calcio Maratea-Latronico - l’attaccante sbaglia il gol più facile del mondo. Il telecronista senza parole : “Non ci credo…” : Durante la sfida del campionato di seconda categoria tra Maratea e Virtus Latronico (finita 6 a 4), l’attaccante di quest’ultima si è reso protagonista di una scena surreale, con un doppio tiro a porta vuota finito fuori dalla rete. Il tutto tra lo stupore dei tifosi e del telecronista che non è riuscito a nascondere la sorpresa: “Non ci credo, non ci credo…” Il video è stato gentilmente concesso da Maratea Web ...

golf - PGA Tour 2020 : un infuocato Brendon Todd non si ferma più e passa in testa anche all’RSM Classic : Con sei birdie nelle prime nove buche e un -8 finale di pura autorità lo statunitense Brendon Todd ha preso il comando delle operazioni nel RSM Classic 2019 di Golf. A Sea Island il giocatore più infuocato del momento si è portato sul -18 e partirà domani nell’ultimo round con due colpi di vantaggio per riuscire nell’impresa senza senso di raggiungere la sua terza vittoria consecutiva nel PGA Tour (l’ultimo giocatore a ...

Sci alpino - slalom femminile Levi 2019 : autogol Vlhova - numeri sempre più impressionanti per Shiffrin : Nello slalom di Coppa del Mondo di Levi Mikaela Shiffrin ha calato il poker di successi sulla Levi Black conquistando così altri due record in solitaria della sua straordinaria carriera: nessuno ha vinto quattro volte nella località finlandese del Circolo Polare Artico (la statunitense ha staccato la tedesca Maria Riesch, fermatasi a tre), e nessuno ha vinto 41 sialom di Coppa del Mondo uomini compresi: il leggendario svedese Ingemar Stenmark si ...

Esm - Patuelli : «Se cambiano le regole - le banche non compreranno più BTp» : Il progetto di riforma del fondo salva-Stati e le proposte tedesche allarmano le banche italiane. E il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, lancia l’ultimatum: «Se l'Italia non tutela il debito sovrano non lo compreremo più»

Malpensa e Linate - nuove regole per imbarchi più veloci. Cosa cambia : Stop alle limitazioni sui liquidi in valigia e al controllo separato di computer e tablet. E un benvenuto alla tecnologia biometrica. Sono queste le principali novità - alcune già in fase di sperimentazione - che saranno introdotte stabilmente a partire dal 2021 negli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate. Obiettivo: rendere più veloci le pratiche di imbarco. Tornano i liquidi a bordo L’autorizzazione a portare con sé nei bagagli a mano i ...