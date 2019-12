Anticipazioni U&D 4 dicembre | Guarnieri piange e spiazza la Platano con un anello

Blastingnews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio condotta da Maria De Filippi. Mercoledì 4andrà in onda una nuova puntata del trono over che si preannuncia particolarmente scoppiettante e ricca di sorprese. Occhi puntati soprattutto sulla discussa coppia composta da Idae Riccardoche continueranno ad essere al centro di accesi dibattiti e discussioni al punto che il cavaliere scoppierà in lacrime prima dire Ida con un. Riccardo in lacrime per la storia con Ida Nel dettaglio, infatti, lesulla puntata di Uomini e donne che andrà in onda il 4su Canale 5 rivelano che Maria De Filippi ammetterà di essere in forte imbarazzo nel momento in cui si troverà al cospetto di Ida e Riccardo. I due, infatti, continueranno a discutere in trasmissione e sembreranno non riuscire a trovare ...

Mariquita_la1a : No raga vogliono la prima serata! Fermiamo questo scempio ?? #uominiedonne 'Matrimonio tra Ida e Riccardo in prima… - lillydessi : 'Matrimonio tra Ida e Riccardo in prima serata', la proposta a Maria dopo le anticipazioni di U&D - leggoit : 'Matrimonio tra Ida e Riccardo in prima serata', la proposta a Maria dopo le anticipazioni di U&D -