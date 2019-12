Robert Pattinson | “Batman non è un supereroe”

movieplayer

(Di lunedì 2 dicembre 2019), prossimo interprete cinematografico di The Batman, ha commentato senza mezzi termini la natura del personaggio., prossimo interprete cinematografico di The Batman, ha commentato senza mezzi termini la natura del personaggio ideato da Bob Kane e Bill Finger, contestando le sue caratteristiche da supereroe. Intervistato da Today, l'attore inglese si è ritrovato a dover rispondere alla domanda "Ti interessava interpretare un supereroe?".ha quindi affermato "Batman non è un supereroe. Non conta. Bisogna avere tipo i poteri magici per essere un supereroe." Non è la prima volta che il divo britannico commenta in termini simili il suo prossimo ruolo, il cui statuto da supereroe è spesso oggetto di dibattito: in precedenza ha affermato ...

