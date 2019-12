Mes | ancora fumata nera Tensione Pd-M5S | «Decidano le Camere»

Il Governo si spacca ancora sul Mes. La sfida Pd-M5s precipita in aula : A palazzo Chigi sono passati pochi minuti dall’inizio del vertice di maggioranza sul Mes quando Dario Franceschini esorta i partecipanti a mettersi d’accordo per arrivare a una nota comune. Mancano poche ore all’intervento di Giuseppe Conte in Parlamento. Matteo Salvini è lì, pronto a replicare la sfida del 20 agosto, quella che segnò la Caporetto del Conte I. Intorno al tavolo ci sono il premier, Luigi Di ...

Palazzo Chigi - ancora in corso il vertice di maggioranza sul Mes. Governo in bilico - tra malumori e tentativi di mediazione : Ha preso il via poco dopo le 19.30 a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul Mes (il fondo Salva-Stati) che nelle ultime settimane ha creato non pochi grattacapi all’interno dell’esecutivo giallorosso. Da una parte il Movimento 5 Stelle, che chiede una revisione del trattato, dall’altra il Partito Democratico che lo giudica indispensabile per non perdere credibilità all’interno della Ue e non mettere in agitazione i ...

Mes - ancora tensioni nel governo. Bruxelles pensa a rinvio ma è difficile : Il meccanismo europeo di stabilità continua a tenere banco ma soprattutto continua a far lievitare lo scontro all'interno della maggioranza del governo conte 2. Il Mes "come tanti altri trattati, ha bisogno di tanti miglioramenti" precisa Luigi Di Maio facendo, sostenzialmente un passo indietro e allo stesso tempo, prendendo le distanze dal premier, Giuseppe Conte, che proprio sul Mes riferirà lunedì alle 15.30 in Parlamento. "Il Mes - aggiunge ...

Bagarre alla Camera sul Mes. Gualtieri : "Il Trattato non è stato ancora firmato" : L'accusa più forte è di aver "svenduto" l'Italia firmando il Trattato sul Mes senza coinvolgere il parlamento. Una cosa giudicata "gravissima" e che potrebbe sfociare anche nelle aule di tribunale, almeno stando all'avvertimento lanciato dal leghista Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio di Montecitorio. È proprio il leghista a essere artefice del duro j'accuse nei confronti del premier, a cui poi si aggiunge la leader ...

Mangia una tartare di carne e resta paralizzato per Mesi : il calvario di Eduardo che non è ancora del tutto guarito : “Ero con degli amici e abbiamo ordinato una tartare di carne. Quella che ho Mangiato io, però, era contaminata da un batterio che si sviluppa nel pollo crudo. L’errore è stato in una manipolazione umana con un coltello non pulito. Nel corso della notte ho accusato dolori lancinanti a entrambe le gambe, un misto di freddo caldo e crampi e da lì il batterio ha preso tutto il corpo e nell’arco di 13 giorni non potevo più muovermi e la ...

Per Katie HolMes niente reunion di Dawson’s Creek ma supporta JaMes Van Der Beek a DWTS : ed è ancora Dawson e Joey : La reunion di Dawson's Creek? Probabilmente un sogno per i fan, che dovranno consolarsi con il photoshoot - che ritrae il cast originale - scattato da Entertainment Weekly in occasione del ventennale della serie cult. Da allora si sono susseguite diverse voci su un possibile ritorno della serie, ma finora non si è concretizzato nulla. Dopo Joshua Jackson e Michelle Williams, anche Katie Holmes ha parlato di una reunion di Dawson's Creek. ...

Messina : Procuratore Barcellona - 'aspettiamo Genio Militare - c'è ancora materiale inesploso' : Palermo, 20 nov. (Adnkronos) - "Aspettiamo sul luogo del disastro il Genio Militare, perché ci sono ancora esplosivi non esplosi, anche se la situazione è sotto controllo". A dirlo all'Adnkronos è il Procuratore capo di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Emanuele Crescenti, che coordina l'inchiesta

A due Mesi dalle elezioni l'M5s non sa ancora se presentarsi oppure no : Il nodo dunque sulla candidatura pentastellata alle elezioni in Emilia Romagna è ancora lontano dall'essere sciolto. E lo...

Ilva - indotto pronto allo stop : “Solo proMesse da ArcelorMittal - fatture ancora non pagate”. E autotrasportatori vogliono bloccare ingressi : Il termine di 3 giorni dato dalle aziende creditrici è scaduto venerdì sera. Ma ArcelorMittal non ha ancora saldato milioni di euro di fatture scadute, nonostante le promesse dell’ad Lucia Morselli, e adesso le ditte dell’appalto-indotto sono pronte a fermarsi, come avevano minacciato la scorsa settimana. L’ultimo giorno utile (ri)dato è lunedì: senza soldi o garanzie sui bonifici, gli operai potrebbero essere ritirati dai ...

A tutto Pelè : “credo ancora in Neymar - spero vinca il Mondiale. Giocherei con Messi - altruista e completo” : Pelè parla a 360 gradi del calcio moderno: l’ex stella brasiliana conferma la sua fiducia in Neymar e indica in Messi il suo compagno di squadra ideale “Chi sono i migliori giocatori del mondo oggi? Una volta ne trovavi due o tre in ogni Paese di grande cultura calcistica. Eusebio, Simoes, Cruijff, Beckenbauer, Maradona, Garrincha, Didi. Oggi ne abbiamo due o tre in tutto. Messi, Cristiano Ronaldo, direi Neymar, che però in ...

Backup di Android su Google Drive bloccati per Mesi : Google non riconosce ancora il problema : Google non parla, ma i Backup di Android su Google Drive continuano a non funzionare per molti utenti dopo quasi un anno: le soluzioni esistono ma non sono alla portata di tutti e la situazione non è sostenibile. L'articolo Backup di Android su Google Drive bloccati per mesi: Google non riconosce ancora il problema proviene da TuttoAndroid.

Ancora guai per Fabrizio Corona : Dovrà nuovamente scontare 9 Mesi in carcere : I 9 mesi di Fabrizio Corona in affidamento terapeutico sono nulli: è quanto ha stabilito il giudice con un'ordinanza emessa questa mattina, martedì 12 novembre. Corona, che è in carcere dallo scorso marzo 2019, vedrà la sua reclusione diluirsi di ulteriori 9 mesi. È quanto ha deciso il Tribunale di Sorveglianza, che di fatto ha ritenuto nullo il periodo da febbraio a novembre 2018, durante il quale Fabrizio Corona aveva beneficiato della messa ...

Macro - dazi e triMestrali ancora in evidenza nella prossima settimana : L’Italia teme i contraccolpi del caso Ilva, scopre i bilanci delle utility e aspetta il giudizio dell’agenzia Dbrs

Piazza Affari - focus sulle triMestrali. Tokyo chiude ancora sui massimi : A Piazza Affari prosegue la stagione delle trimestrali delle grandi società quotate con i conti di Generali, Leonardo, Prysmian e Unicredit