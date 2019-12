Cagliari-Sampdoria probabili formazioni | Rafael e Faragò dal 1′ | c’è Gabbiadini

serieanews

(Di lunedì 2 dicembre 2019)- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida della Sardegna Arena tra. Padroni di casa in campo con il solito 4-3-1-2, con Rafal titolare al posto dell squalificato Olsen, out per 4 turni. In difesa spazio persulla destra, il quale sarà chiamato a sostituire lo squalificato … L'articolodal 1′, c’èproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato,, Risultati, Classifiche ed altro....

Calcio_Casteddu : I possibili ballottaggi per l'undici titolare del #Cagliari contro la #Sampdoria - _SuperNews_ : #SerieA: stasera scenderanno in campo #Cagliari e #Sampadoria. Le probabili formazioni - Antiogu60 : RT @rossobluarena: Nainggolan vs G.Ramirez sfida della settimana #SkySport #Cagliari #CagliariSampdoria #forzacasteddu #Nainggolan #Roma #… -